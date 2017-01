Actus brèves François Fillon met le turbo "le meilleur", Gérard Larcher, et Laurent Wauquiez, car "sa voix compte ici", sans oublier Bruno Le Maire "qui a du talent et qui veut être utile à l'intérêt national". François Fillon a aussi "une pensée particulière pour Nicolas Sarkozy" à qui il adresse "le témoignage de son respect : Nous sommes différents mais nous avons formé l'un des tandem les plus efficaces de la Ve République."



"Dimanche dernier, vous avez tout bousculé" déclare François Fillon sous les applaudissements rappelant que "le microcosme m'avait enterré" et la logique de la Primaire : "On se rassemble sans calcul (...) et je tends la main à tous ceux qui veulent avec moi servir notre pays", car "l'état d'urgence est partout".



Puis François Fillon s'attaque à François Hollande "qui n'aura jamais vraiment compris ce qu'est être Président de la République" et à sa politique : "il n'a pas modernisé le pays". Il veut que les Français soient eux-mêmes et mettent le turbo avec lui pour mettre un point final au quinquennat socialiste, avant d'expliquer les grandes lignes de son programme.

A Toulouse, au même moment, Les cautions de droite d'Alain Juppé.

Retrouvez sur Paris Tribune l'intégralité du discours de François Fillon dès la fin du meeting (et le discours également d'Alain Juppé dès la fin de son meeting à Toulouse). Le candidat arrivé en 1e position au 1er tour de la Primaire de la Droite et du Centre parle depuis Lyon, et son discours a lieu en même temps que celui du candidat arrivé en 2e position : François Fillon versus Alain Juppé. A ses côtés,, Gérard Larcher, et Laurent Wauquiez, car, sans oublier Bruno Le Maire. François Fillon a aussià qui il adressedéclare François Fillon sous les applaudissements rappelant queet la logique de la Primaire :, carPuis François Fillon s'attaque à François Hollandeet à sa politique :. Il veut que les Français soient eux-mêmes et mettent le turbo avec lui pour mettre un point final au quinquennat socialiste, avant d'expliquer les grandes lignes de son programme.

Retour à la liste des brèves