Article : 21 Janvier le jour des câlins.

Le 21 Janvier est la journée internationale des câlins : une étreinte gratuite dans la rue pour la santé et le moral, à consommer sans modération sauf avec les grippés.Si vous êtes malade avec grippe ou gastro, soignez-vous chez vous et pas de câlins pour éviter la contamination.Mais si vous êtes sain, aujourd’hui et même les autres jours, enlacez-vous sans modération.