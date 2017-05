Actus brèves La lutte contre le terrorisme doit être revue au niveau européen, Brexit ou pas Paris - Nice : 686 km en ligne droite et 930 km par la route.

Paris - Manchester : 605 km en ligne droite et 781 km en voiture. La lutte contre le terrorisme doit être revue au niveau européen, Brexit ou pas. Manchester Arena : l'attentat le plus sanglant au Royaume-Uni depuis 2005​

Ariana Grande annule sa tournée après l'attentat pendant son concert au Manchester Arena Paris est plus proche de Manchester que de Nice. La distance Paris - Manchester est inférieure à la distance Paris - Nice :La lutte contre le terrorisme doit être revue au niveau européen, Brexit ou pas.

Retour à la liste des brèves