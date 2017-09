Le Préfet de police de Paris fier des futurs Jeux Olympiques 2024 « Le travail ne va pas manquer » déclare le Préfet de police au conseil de Paris le vendredi 15 septembre 2017 « pour ne pas manquer ce nouveau rendez-vous que nous fixe l'Histoire » .



Lima, où un représentant du Préfet de police de Paris a aussi accompagné la délégation française, a été à la fois un point d'aboutissement mais Lima est aussi un point de commencement, précise-t-il devant les conseillers de Paris réunis pour ce conseil de Paris extraordinaire.



​A Paris et à l'échelle de de l'agglomération, de la métropole et de la région Il-e-de-France, le Préfet de police a la responsabilité de la sécurisation générale et notamment de la sécurité de toute la zone, de la sécurité dans les établissements recevant du public et des installations, de la sécurité des sites et de la sécurité dans les transports collectifs.

20170915 Le Préfet de police de Paris et d'Ile-de-France et les JO 2024.mp3 (529.65 Ko)





