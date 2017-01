Actus brèves Les cautions de droite d'Alain Juppé



Le candidat arrivé en 2e position au 1er tour de la Primaire de la Droite et du Centre déclare que "le 2nd tour de la Primaire c'est le 1er tour de l'élection présidentielle". Fustigeant des "soutiens d'extrême-droite" de François Fillon, Alain Juppé demande aussi des excuses pour la "campagne dégueulasse" , avec des exemples, qui s'est déroulée sans recevoir le moindre soutien de ses compétiteurs.



Puis Alain Juppé s'attaque aux critiques du programme de François Fillon et ses divergences avec son rival politique.

A Lyon, au même instant, François Fillon met le turbo.

Retrouvez sur Paris Tribune l'intégralité du discours d'Alain Juppé dès la fin du meeting (et le discours également de François Fillon dès la fin de son meeting à Lyon). Jean-François Copé à la tête de la Droite décomplexée, Jean-Pierre Raffarin en tête des cortèges de la Manif pour tous,... ils sont quelques uns à être la caution de droite d'Alain Juppé, jugé plus à gauche que François Fillon. Au meeting de l'entre deux tours d'Alain Juppé le 22 novembre 2016 à Toulouse, ils sont là, avec Nathalie Kosciusko-Morizet dont les idées plaisent à Alain Juppé.

