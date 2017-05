Actus brèves Manchester Arena : l'attentat le plus sanglant au Royaume-Uni depuis 2005 Ariana Grande , 23 ans, en tournée mondiale. L'explosion aurait eu lieu dans le hall du plus grand stade, le Manchester Arena, où des milliers de spectateurs se dirigeaient vers la sortie après le concert.

La police a été appelée la première fois à 22h35 (23h35 heure de Paris). Des témoins oculaires font état d'un son sourd, ressemblant à une explosion. La police a aussitôt bouclé la zone adjacente au stade et évacué la gare voisine de Victoria.

22 tués dont des enfants font partie des victimes et 59 personnes sont blessées selon les derniers chiffres. Les nationalités des victimes ne sont pas encore toutes connues.

Ariana Grande annule sa tournée après l'attentat pendant son concert au Manchester Arena. La police britannique ne donne pas de détails. Les informations à ce stade font état d'une explosion qui s'est produite à la fin du concert de la pop star idole des jeunes et des étudiants, 23 ans, en tournée mondiale. L'explosion aurait eu lieu dans le hall du plus grand stade, le Manchester Arena, où des milliers de spectateurs se dirigeaient vers la sortie après le concert.La police a été appelée la première fois à 22h35 (23h35 heure de Paris). Des témoins oculaires font état d'un son sourd, ressemblant à une explosion. La police a aussitôt bouclé la zone adjacente au stade et évacué la gare voisine de Victoria.22 tués dont des enfants font partie des victimes et 59 personnes sont blessées selon les derniers chiffres. Les nationalités des victimes ne sont pas encore toutes connues.

Retour à la liste des brèves