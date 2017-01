Article lié :

Un nouveau bras de fer s'annonce entre l'union syndicale CGT des services publics parisiens et la Mairie de Paris. Une mobilisation concertée et collective, des revendications professionnelles et un arrêt total du travail sont prévus le jour du conseil de Paris. Des agents syndiqués de la ville lui demande de faire lePlusieurs problèmes plombent les relations entre l'exécutif parisien, l'administration parisienne et ses agents.