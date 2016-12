BREVES Politique Economie Culture Faits divers Justice Elections Tribunes Paris Tribune devient quinzomadaire



Le journal en ligne est renforcé et il sera proposé dès le début du mois de janvier 2017 par un journal imprimé de 8 pages vendu dans des kiosques à Paris et sur abonnement, a détaillé le lundi 12 décembre 2016 à l'occasion d'un point café la fondatrice et propriétaire de Paris Tribune.



Pour Vaea Devatine, "c'est une évolution qui permettra au journal de se développer sur le print, notre petite rédaction n'attendait que cela". Les abonnés fondateurs du journal en ligne n'attendent également que cela. Lire Paris Tribune devient un double bimensuel. Le site internet Paris Tribune poursuit son évolution et publiera ses articles pour ses abonnés et en accès libre toutes les deux semaines.Le journal en ligne est renforcé et il sera proposé dès le début du mois de janvier 2017 par un journal imprimé de 8 pages vendu dans des kiosques à Paris et sur abonnement, a détaillé le lundi 12 décembre 2016 à l'occasion d'un point café la fondatrice et propriétaire de Paris Tribune.Pour Vaea Devatine,Les abonnés fondateurs du journal en ligne n'attendent également que cela.

Retour à la liste des brèves