« Pour le moment, rien n'est illégal ».

René Dozières (PS), Le Point.fr le 27 janvier 2017

a diffusé le 2 février 2017 dans « Envoyé Spécial » des extraits terribles pour le couple Fillon.Il ressort aussi de l'article publié dans The Guardian.com que la journalisten'a jamais posé à Penelope Fillon la questionpuisque, précise-t-elle, ce n'était pas l'angle de son reportage.Il n'en reste pas moins vrai que le famille Fillon a perçu en toute légalité une somme d'argent colossale. Et le spécialiste des dépenses de l'Etat et du Parlement(PS) de conclure dans un hebdomadaire :Tous les Français attendent les conclusions de l'enquête préliminaire.Article : Penelope Fillon dans « Envoyé Spécial » : la journaliste Kim Willsher rectifie des informations