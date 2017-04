Présidentielle 2017 : les taux de participation en France métropolitaine et en outre-mer au premier tour à 12h

A Mayotte : 16,74 % de votants

A l'île de la Réunion : 28,54 % de votants.

en Martinique : 13,93 % de votants

en Guadeloupe : 17, 65 % de votants

en Guyane : 18,93 % de votants

en Nouvelle-Calédonie : 19,86 % de votants

à Wallis et Futuna : 21,88 % de votants

à Tahiti : 22,24 % de votants

à Saint-Pierre et Miquelon : 25,4 % de votants.

Deux collectivités d'outre-mer votent également ce dimanche 23 avril 2017.

Les Français des collectivités d'outre-mer Polynésie française, Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre et Miquelon, Martinique, Guadeloupe et Guyane, ont eux voté le samedi 22 avril 2017.

Source : Ministère de l'intérieur.