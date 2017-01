Avec aucun maire d'arrondissement de Paris LR le soutenant au premier tour, François Fillon gagne l'étape. Il obtient 109.001 votes d'électeurs en sa faveur à Paris, contre 96.421 voix pour Alain Juppé et 35.767 voix pour Nicolas Sarkozy. Il se place en tête du peloton et se qualifie pour le second tour.En tête dulâché par le gros du peloton, Nathalie Kosciusko-Morizet arrive la première avec 4,4 % des voix, contre 1,5 % pour Jean-Frédéric Poisson, 1,4 % pour Bruno Le Maire et 0,3 % pour Jean-François Copé.Lire la suite : Paris : les résultats définitifs de la Primaire de la Droite et du Centre, du peloton au gruppetto