Quel résultat pour le cessez-le-feu ? Avec une intention évidente de bien faire, le(GNA) annonce le samedi 25 février 2017 avoir obtenu un cessez-le-feu entre les forces basées à, contre leset, et les forces venues de, soutenues par Daesh - Etat Islamique pour attaquer Tripoli. Mais l’enfer est souvent pavé de bonnes intentions et le résultat risque d’être catastrophique pour la paix et la sécurité dans le pays et dans la région.