Rachida Dati et Nathalie Kosciusko-Morizet ne partiront pas ensemble en vacances



Article :

Les deux femmes politiques se sont retrouvées adversaires politiques pour une circonscription électorale. La 2e circonscription à Paris (le 5e, le nord 6e et 7e arrondissement), celle de decandidat de la Droite et du Centre à l'élection présidentielle, est libre. Rachida Dati est candidate. Nathalie Kosciusko-Morizet veut la place également mais son nom figure toujours pour la bataille dans le 11e circonscription de Paris (le sud 6e et le nord 14e arrondissement). Chef de l'opposition à Paris, NKM remporte cette bataille.