Le 29 mai 2017, les deux chefs d'Etat se rencontreront pour la première fois à l'occasion de l'inauguration de la deuxième exposition sur l'amitié franco-russe fondée en 1717 il y a 3 siècles par le Tsar Pierre le Grand. Un communiqué de l'Elysée en date du 22 mai 2017 indique que cette exposition, réalisée en partenariat avec le Musée de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg, marque les 300 ans de relations diplomatiques entre la France et la Russie.Le communiqué bref se veut rassurant. Il s'agit de la mise en scène du prestige de l'Etat français, dans la continuité de ce qui se faisait sous l'Ancien régime. Elle n'a pas réussi à tous les chefs d'Etat invités depuis dix ans.En 2007, après avoir été reçu avec les honneurs au Château de Versailles, l'un d'eux fini assassiné par les siens en 2010 suite au recours à la force autorisé par l'ONU afin d'assurer « la protection des civils » et le renversement de son régime. En 2010, un autre chef d'Etat est accueilli à Versailles avec les honneurs ; plus chanceux, le président vient d'être élu le dimanche 21 mai 2017 à la tête du parti au pouvoir, celui de la Justice et du Développement (AKP). En mars 2014, après la signature de contrats vint le temps du faste au Grand Trianon : le précédent chef d'Etat reçu au Château de Versailles est le président chinois Xi Jinping avec sa femme Peng Liyuan. Le 29 mai 2017, Vladimir Poutine sera aussi reçu au Grand Trianon mais pour une exposition franco-russe