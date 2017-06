LIRE

La preuve par l'image et avec des exemples tirés de la séance du conseil de Paris du 7 juin 2017.Il y a minute et minute. Au conseil de Paris, le temps de la minute de silence est arbitraire.Selon que vous êtes mort ou vivant, la durée de la minute n'est pas identique. En témoigne la comparaison entre la durée de la minute lors des hommage aux disparus et la durée de la minute des élus lors des débats au conseil de Paris.