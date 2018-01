​Célébration du jour de l'an Amazigh 2968 à La Courneuve

Placée sous le thème "yennayer" pour rassembler, l'association culturelle et humanitaire Algérie pour Tous a été la seule association à La Courneuve, en Ile de France, à ouvrir le bal des festivités dédiées à la célébration de la fête du nouvel an Amazigh, "yennayer" 2968, en organisant la 3ème édition de "yennayer", fête Amazigh dans cette ville d'Ile de France.



L'association présidée par Fatima Mallem et sa formidable équipe dirigée par la bénévole Sofia Khenfouf qui n'a ménagé aucun effort pour accueillir ses invités et leur rendre agréable cette cérémonie. Algérie pour Tous se veut être un espace ou convergent les traditions berbères des pays maghrébins.



La présidente Fatima Mallem y voit une rencontre culturelle et un moyen de partage pour rapprocher les Amazigh de France afin de préserver les coutumes et la culture berbère.