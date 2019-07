​Être cycliste entre Punaauia et Papeete : un défi en 2019

Prenez donc avec moi la route et partagez l’itinéraire le moins risqué que je vous propose. J’ai environ 10km à faire pour aller en ville. Je vois donc un vélo dessiné sur la chaussée et souvent effacé après l’église Saint Etienne de Punaauia et tout à coup, mystère, plus de piste cyclable balisée : faut-il penser que le cycliste a le pouvoir de voler comme dans les films de science-fiction ?



Il me faut continuer, donc je roule sur la chaussée des voitures et c’est cela mon tort car les automobilistes non plus ne comprennent, pas plus que moi, que j’encombre « leur route » sans savoir que je n’ai pas le choix. Les piétons aussi sont en danger sauf à marcher sur les trottoirs protégés de la vieille route qui permettent aux enfants de rejoindre leur école sans se faire écraser ou avoir risqué de l’être. Mais si les enfants sont sauvés du danger mortel, les vélos doivent rouler sur la chaussée devenue plus étroite à leurs risques et péril.



Heureusement pour les chauffards il existe l’autre route, la RT2, où l’on peut atteindre les 90 km/h ou plus sur deux voies à moins que les embouteillages les immobilisent des heures sur la route qui, après le pont de la Punaruu, passe, en comptant la vieille route, de 3 à 1 seule voie : le goulot d’étranglement non encore résolu qui mène vers Paea et plus loin…



Continuez à me suivre, j’ai dépassé le magasin « Week-end », mais au lieu de prendre la chaussée qui enjambe par un pont la RT2, comme le font le flot des automobilistes, je continue la route jusqu’à ce qu’elle se termine, après la quincaillerie Hugues, puis je descends de vélo pour traverser la route et, en sens inverse de la circulation, je roule sur le trottoir, comme la majorité des cyclistes. Je continue mon chemin sur ce trottoir bien large qui ne comporte pas de poteau d’éclairage. Parfois une voiture y est garée ce qui m’oblige à descendre sur la route mais cela est rare.



Ce trottoir n’est aucunement protégé : beaucoup de chemins ou de portails privés peuvent brutalement laisser échapper une grosse cylindrée donc prudence, je roule à petite vitesse presque au pas parfois me sachant en infraction au code la route, et j’atteins la mairie. Je traverse à pied la chaussée en poussant mon vélo. C’est alors que les voitures s’arrêtent et mettent leur « warning » pour signaler que, sur le passage clouté, un individu ne veut pas risquer la mort. Je monte sur l’autre trottoir plus étroit qui est rarement équipé de bateau : il faut alors que je fasse monter puis descendre à mon engin les 15 cm qui nous séparent de la route des quatre pneus et qui mènent ces derniers vers leur résidence côté montagne.



Il n’est pas bon non plus de promener bébé en poussette sur ce genre de trottoir qui parfois est protégé par des plots ou des piliers qui empêchent les fous de traverser puisque des passerelles sans rampe d’accès pour les véhicules à roue existent pour les piétons seulement. Vous serez tout de même surpris de voir un passage zébré pour piétons qui les obligent à escalader des plots de béton placés au milieu des deux voies de circulation : un oubli sans doute !