​Handball Féminin : finale championnat du monde France-Norvège

C'est ce dimanche à 17h30 en Allemagne, face aux tenantes du titre, que les Françaises tenteront de rééditer l'exploit des garçons qui ont battu la Norvège en finale du mondial français en janvier dernier à Paris (33-26).



Elles affronteront donc cette coriace formation norvégienne qui s'est qualifiée pour cette finale aux dépens des Pays-Bas. Les camarades de Dembelé sont assurées d'arracher une troisième médaille d'affilée en compétition internationale. Après leur médaille d'argent aux Jeux de Rio et leur troisième place à l'Euro 2016 de Handball qui s'est déroulé en Suède du 4 au 18 décembre 2016.



Ce 17 décembre donc, les Bleues auront un âpre combat à mener pour tenter de décrocher leur deuxième Or planétaire en cette soirée qui s'annonce palpitante à Leipzig. Quoi qu'il arrive, les protégées d'Olivier Krumbholz décrocheront leur neuvième médaille de l'histoire de la petite balle du Handball Féminin, quelque soit le résultat final de cette confrontation.



Ce sera également la cinquième dans un mondial (1 en or en 2003, et trois en argent respectivement en 1999, 2009 et 2011) et la troisième d'affilée en compétition internationale. Après l'argent des Jeux Olympiques et le bronze de l'Euro 2016. C'est historique pour la sélection féminine, du moins pour l'instant.