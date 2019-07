​Il y a 225 ans, la fin de la Terreur

« Si je voulais retracer les actes d’oppression particuliers qui ont eu lieu, je remarquerais que c’est pendant le temps que Robespierre a été chargé de la police générale qu’ils ont été commis. »

​« La Convention nationale compte sur le zèle, le patriotisme et la fidélité des sections de Paris envers la République indivisible, et leur défend expressément d’obéir à une municipalité conspiratrice que la Convention nationale vient de mettre hors la Loi. »

​A la Convention nationale, l’affrontement.Le 27 juillet 1794, 9 Thermidor An II, Saint Just, révolutionnaire, ouvre la séance de la Convention. Chacun sait qu’il va soutenir Robespierre, que des arrestations de députés sont proches. Mais des réactions fusent. Saint Just est interrompu. Des députés demandent la parole pour des motions d’ordre (de procédure).Billaut-Varennes sonne la charge contreRobespierre s’élance à la Tribune sous les crisIl réclame en vain la parole.La Convention est en effervescence.Des députés interviennent.Tallien déclame :Robespierre à la Tribune répondIl est interrompu.Sa voix décline.Garnier s’exclameLouchet porte l’estocade :(les applaudissements d’abord isolés s’intensifient dans toute la salle des séances)Le président de séance la met aux voix, elle est adoptée.Les députés sont debout :Robespierre murmure :D’autres décrets d’arrestation sont proposés et rapidement votés. En tout, cinq députés sont concernés mais aussi le président du tribunal révolutionnaire, les quatre chefs de la Garde nationale de Paris et d’autres encore au sein de la Garde et de l’armée. A cinq heures de l’après-midi, les gendarmes les arrêtent. Mais ils sont ensuite libérés par leurs partisans et portés en triomphe à l’hôtel de ville où ils entreprennent d’organiser une insurrection et de former un gouvernement provisoire.A la Convention, on multiplie les ordres d’arrestation et on prend les mesures urgentes :Le député Barras et ses soutiens se rendent place de la convention (place de l’Hôtel de Ville). Des troupes se rallient. Ils prennent le bâtiment. Robespierre est blessé à la mâchoire. Est-ce le tir d’un gendarme ou une tentative de suicide, les versions divergent. Il est arrêté avec ses complices.