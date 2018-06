​Salon Autonomic Paris, 15ème édition

• 300 exposants vous donnent rendez-vous tous secteurs confondus : véhicules et transports adaptés, aides techniques et matériels adaptés, orthèses & prothèses, déficits sensoriels, aménagement de l’habitat et mobilier adapté, incontinence et soins, confort & bien être, services à la personne, accessibilité, monde associatif, tourisme, loisirs, culture, sports...



• fabricants, importateurs, distributeurs, installateurs, sociétés de services, associations, mutuelles, fédérations

professionnelles, institutions et collectivités



• + de 40 conférences



• 10 espaces d’animations artistiques, sportives, jeux, expos ...



• Espaces dédiés aux nouveautés : Habitat et Innovations, Villages Start up, Concours à l’innovation



• 8èmes Assises Nationales de l’Accessibilité, les 13 et 14 juin dans le salon, organisées par le Ministère de la

Transition Écologique et Solidaire et le Ministère de la Cohésion des Territoires, animées par la Délégation

Ministérielle à l’Accessibilité.





Liens vers les programmes :

- Conférences Forums Autonomic : https://bit.ly/2KBTkE7

- Conférences Habitat et Innovations : https://bit.ly/2smvW6H

- Assises Nationales de l’Accessibilité : https://bit.ly/1hr4dZB

- Animations Plateau des Artistes, Sports, Expo : https://bit.ly/2Jr3jyS

- Liste des exposants : https://bit.ly/2xwuHqG





Présentation des secteurs :

- Le salon des véhicules adaptés : http://www.autonomic-expo.com/lettre/2018paris/02/

- Handicaps sensoriels : http://www.autonomic-expo.com/lettre/2018paris/03/

- Fauteuils et aides techniques : http://www.autonomic-expo.com/lettre/2018paris/05/

- Aménagement de l’habitat et accessibilité : http://www.autonomic-expo.com/lettre/2018paris/06/