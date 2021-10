1. FC Köln : l’ancien champion de derby Dominique Maroh est désormais à Stuttgart

Champion de derby à vie ! Dominic Maroh a marqué 2 buts pour le 1. FC Köln contre son rival rhénan Bayer Leverkusen – travaille désormais pour le FC Stuttgart.

Stuttgart. D’abord un coup franc sur le deuxième poteau, puis un corner dans les filets : juste à temps pour le carnaval, Dominic Maruh (34) 1 frappe le voisin mal-aimé de Leverkusen début novembre 2015 le FC Köln dans une ambiance de vacances haute en couleurs. Un défenseur central passionné devient un héros du derby – et les fans de Cologne ne l’oublieront jamais.

Dimanche 24 octobre 2021, c’était à nouveau cette époque: le Bayer FC en a accueilli 4 lors du duel du 67e arrondissement de Bundesliga – et a remporté les titres Tony Modeste (33) Un autre favori des fans cette fois. Pourtant, dans les tribunes, l’un ou l’autre aurait pu voir le double faisceau de ventilateurs par derrière puis passer du passé devant leur esprit.





Le héros du jour a réussi à se lier d’amitié avec la description du « deuxième printemps » après le derby au micro de DAZN, alors qu’il tire actuellement (à nouveau) la Bundesliga avec six buts en neuf matches. Pendant ce temps, le héros d’autrefois a secrètement mis fin à sa carrière et est maintenant avec Le VfB Stuttgart – prochain adversaire du 1. FC Köln – fait partie de l’équipe d’entraîneurs U16.

Dominique Marouh : De la Ligue européenne à la troisième division en un an

Marouh et Modest ont joué avec succès ensemble sur le Rhin pendant deux ans sous Peter Stoeger (55 ans) – en 2016/17, le FC est entré fermement dans la Ligue européenne. Le Français est désormais rentré à Cologne via des escales en Chine et en France et se retrouve comme s’il n’en était jamais parti.

En revanche, Marawah a connu un déclin sportif en 2018 après six ans dans la ville cathédrale – dont une promotion en Bundesliga en 2014 – aux côtés du FC : Cologne a dû se rendre en deuxième Bundesliga sans vote. Dans le même temps, le contrat germano-slovène n’est plus prolongé.

À l’époque, il a fait ses adieux aux fans avec beaucoup d’affection, écrivant sur Facebook qu’il « a apprécié chaque match avec les chèvres sur sa poitrine ».

Le voyage de Dominique Maroh (fin) : du Neckar au Rhin et retour

Des années troublées ont suivi en troisième division au Kentucky Uerdingen avant que le club ne fasse faillite en 2021. Toute l’équipe a quitté le club, qui est sur le point d’exister, nageant plus récemment contre Rot Weiss Essen dans la ligue régionale avec un temps de 0 :11.

Son contrat à Krefeld expirant Dominique Marouh tranquillement et discrètement aussi sa carrière de joueur personnel. Il s’était déjà installé un an plus tôt, et sa dernière affectation remonte au 4 juillet 2020. L’été, il rentre chez lui : non loin de la capitale du Bade-Wurtemberg, il apprend lui-même à jouer au football enfant au TSV Neckartailfingen et SSV Reutlingen, et maintenant il s’occupe des U16 au VfB Stuttgart.

La première équipe du VfB obtiendra le 1. FC Köln en coupe mercredi (27 octobre 2021) (à partir de 20h45 / Sky et en direct sur EXPRESS.de). Pour Morrow certainement l’occasion de féliciter son ancien coéquipier Modeste pour le doublé du derby et de replonger dans le bon vieux temps.