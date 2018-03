12 ateliers d’artisanat japonais célèbrent le printemps à l’ESPACE DENSAN

La nouvelle exposition DENSAN, label de l'artisanat japonais d'excellence, présente "12 ateliers célèbrent le printemps à l'ESPACE DENSAN" du 3 avril au 31 mai 2018 au 8 bis rue Villedo 75001.



Avec l’arrivée des beaux jours, c’est une belle occasion de venir découvrir des objets japonais faits main et d'excellente qualité, d’après une sélection sous le label DENSAN effectuée sur tout l'archipel par le METI (Ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie au Japon) qui a désigné 230 catégories d’objets parmi des milliers en 2018.



Pour intégrer cette rigoureuse sélection, les objets artisanaux doivent répondre à plusieurs critères d’exigence : avoir une utilisation dans la vie quotidienne, être fabriqués à la main selon des techniques traditionnelles et des matériaux restés inchangés depuis au moins 100 ans et bénéficier d’une certaine envergure régionale pour leur fabrication.



Ces 12 ateliers présenteront leurs créations chacun dans leur domaine particulier, selon un savoir-faire transmis par les maîtres-artisans de génération en génération et remis au goût du jour pour les adapter au style de vie contemporain :



- Atelier HIRADO KOHSYO DANEMON KILN : vase en porcelaine de style Mikawachi-yaki

- Atelier WATABUN : cravates et pochettes 100% soie

- Atelier URUSHI ART HARIYA : bijoux en laque, nacre et poudre d'or pour femmes et hommes

- Atelier FUTABA-EN : porte-monnaie et pochettes

- Atelier MONUMENTUM FACTOR ORII : objets colorés en cuivre et en laiton

- Atelier YUUYUUSYA ARAKO : céramique de Mino

- Atelier KAMAKURABORI SANSUIDO : plateaux en bois sculpté et laqué

- Atelier KOUSEIDO : sous-verres dorés à la feuille et tables d'appoint

- Atelier HIROSHIMA ARTIST BRUSH : pinceaux de maquillage

- Atelier SAKAI TEXTILE : tissus 100 % soie

- Atelier CHUSHIN KOBO : théières en fonte

- Atelier KYOTO SHIBORI BIKYO : créations textiles en Shibori



Toutes ces créations qui ont été exposées au Salon Ambiente de Francfort / Allemagne en février dernier, seront à présent visibles sur Paris à l’ESPACE DENSAN, lieu permanent d’exposition de l’artisanat japonais de référence situé dans le quartier de l’Opéra.