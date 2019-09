227e anniversaire de la naissance de la République

Mais, c’est le lendemain, 22 septembre 1792, que la Convention décidait que désormais, les actes publics seront datés de "l'An 1 de la République".



Cette décision était issue d’une proposition de Georges Danton qui allait abandonner son poste de Ministre de la Justice occupé depuis le 10 août 1792 pour siéger à la Convention où Paris l’avait élu et de l’initiative du député de Paris Jacques Billaud-Varenne, membre éminent du Club des Jacobins qui avait succédé à Danton le 10 août 1792 en qualité de substitut du Procureur de la commune de Paris.



Pour Maximilien Robespierre, la France est entrée en République de manière "furtive".



Tandis que le Ministre de l’Intérieur, Jean-Marie Roland de la Platière, devant la Convention Nationale, le 22 septembre 1792, s’exprimait ainsi sur la volonté des français et les responsabilités des nouveaux dirigeants :



"(…) Des rois ! Ils n’en veulent plus. Ils savent que hors de la République, il n’est point de liberté. (…) La France ne sera plus la propriété d’un individu, la proie des courtisans (…)

Il ne faut pas nous le dissimuler, autant ce glorieux régime nous promet de biens, si nous sommes dignes de l’observer, autant il peut nous causer de déchirements, si nous ne voulons approprier nos moeurs à ce nouveau gouvernement. Il ne s’agit plus de discours ou de maximes, il faut du caractère, des vertus. L’esprit de tolérance, d’humanité de bienveillance universelle, ne doit plus être seulement dans les livres de nos philosophes; il ne doit plus se manifester uniquement par ces manières douces ou ces actes passagers, plus propres à satisfaire l’amour propres de ceux qui les montrent qu’à concourir au bien général; il faut qu’il devienne l’esprit national par excellence; il doit respirer sans cesse dans l’action du gouvernement, dans la conduite des administrés; il tient à la juste estime de notre espèce, à la noble fierté de l’homme libre, dont le courage et la bonté doivent être les caractères distinctifs.

Vous allez, messieurs, proclamer la République, proclamez donc la fraternité, ce n’est qu’une même chose. Hâtez-vous de publier le décret qui l’établit, faites-le parvenir dans toutes les municipalités de votre département; accusez moi sa réception. Annoncez le règne équitable mais sévère de la loi. Nous étions accoutumés à admirer la vertu comme belle, il faut que nous la pratiquions comme nécessaire; notre condition devenant plus élevée, nos obligations sont aussi plus rigoureuses. Nous obtenons le bonheur si nous sommes sages; nous ne parviendrons à le goûter qu’à force d’épreuves et d’adversités, si nous ne savons pas le mériter. Il n’est plus possible de le fixer parmi nous, je le répète, que par l’héroïsme du courage, de la justice et de la bonté; c’est à ce prix que le met la République". (3)