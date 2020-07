Cinq années après la première édition en Île-de-France, on peut parler d’effet Matrimoine au regard des nombreuses initiatives développées ici et ailleurs, en France et à l’international (en Belgique avec des promenades dans Bruxelles, en Italie avec L’Eredita delle donne à Florence, au Royaume-Uni avec Extraordinary Women, en Espagne avec le forum européen culture et genre à Bilbao, etc). Le public et une partie des institutions sont de plus en plus favorables au mot et à la notion de Matrimoine.



Revaloriser l’héritage artistique des créatrices qui ont construit notre histoire culturelle

Construire notre Matrimoine consiste à rendre à nouveau visibles les œuvres oubliées des femmes du passé en les intégrant à notre héritage global pour leur donner la place qu’elles auraient dû avoir si l’histoire ne s’était pas écrite au masculin. Ce Matrimoine retrouvé permet aussi aux jeunes générations de se projeter dans des carrières en ayant des modèles féminins. Avant-gardistes, ces femmes l’ont été, faisant fi des pressions sociales de leur époque, défendant la cause des femmes pour avancer sur une voie plus égalitaire et plus juste.

Le Matrimoine et son inscription dans les programmes scolaires et universitaires, ainsi que dans l’espace public (au même titre que le Patrimoine), est l’une des 15 mesures exigées par le plan de déconfinement anti-sexiste du collectif Ensemble Contre le Sexisme dont fait partie HF.



PATRIMOINE + MATRIMOINE = NOTRE HERITAGE CULTUREL

19 événements gratuits soit 38 rendez-vous culturels à Paris et à Montreuil



Pour la 6e édition des Journées du Matrimoine, HF Île-de-France a lancé pour la seconde fois un appel à projets ouvert à toutes les disciplines artistiques.

Une vingtaine de propositions ont été retenues mettant en lumière des compositrices, autrices, poétesses, architectes, chanteuses et peintresses du passé…



Cette année, plusieurs compositrices concertistes sont mises à l’honneur, dont Louise Farrenc (1804-1975), la figure Matrimoine 2020, première femme à avoir écrit des symphonies et première enseignante de musique à exiger et obtenir l’égalité salariale.

Au cours du week-end seront proposés des parcours architecturaux, du théâtre, des lectures, des performances, des spectacles - conférences ou musicaux, dans des lieux à Paris comme la Cité Audacieuse, l'Opéra Comique, la bibliothèque Marguerite Audoux, la Cité Universitaire et à Montreuil, à Comme Vous Émoi…



Les Journées du Matrimoine organisées par HF Île-de-France s’ouvrent le vendredi 18 septembre, par une soirée à la Cinémathèque française, autour de la réalisatrice Yannick Bellon.



Louise Michel, Alicia Gallienne, Renée Bodecher, Eugénie Niboyet, Renée Vivien, Marguerite Audoux, Colette Magny, autant de figures féminines emblématiques appartenant à toutes les époques et à toutes les disciplines artistiques seront évoquées dans cette programmation et à travers elles, toutes les femmes.



Sites internet :

http://www.lematrimoine.fr

http://www.hf-idf.org