8e édition des Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes du Pré Saint-Gervais - ATELIERS-EST

Les artistes d’Ateliers-Est vous invitent dans les coulisses de l’art pour la 8e édition des Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes du Pré Saint-Gervais.



Village urbain et verdoyant du Grand Paris, le Pré Saint-Gervais est un site idéal qui offre les meilleures conditions aux artistes pour s'exprimer et aux amateurs d'art pour les rencontrer, son passé industriel ayant laissé en héritage un grand nombre d'ateliers.



100 artistes, dont plusieurs collectifs, représentent la création d'aujourd'hui : peinture, photographie, sculpture, gravure, dessin, installations, performances, vidéo, art numérique, art textile, illustration, collages, graff, investissement de l'espace urbain…



Au Pré Saint-Gervais où tout se fait à pied, la ville et ses ateliers s’égrènent au fil du parcours proposé sur le plan : ici, un curieux découvrira un atelier au gré d’une balade architecturale, tandis que là, l’amateur d’art sera surpris par un patrimoine construit étonnant : les usines transformées en lofts, les fonds de cours, la cité-jardin (monument historique). Le Pré, c’est aussi les jardins particuliers ou partagés, les squares, les villas et les sentes arborées.



Hors des Ateliers, de nouveaux lieux sont investis par des peintres, graffeurs, artistes de l’urbain et plasticiens du monumental :

- Les lieux partagés : galeries-ateliers, espaces de collectifs d’artistes à la Salle Danton, à la P’tite Criée, sur la terrasse de la Maison des Associations, où un grand nombre artistes de toute la France sont également invités à participer à l'événement.



- La P'tite Criée : ce lieu dédié à la création au Pré Saint-Gervais accueille une évocation scénographique et poétique de l’univers de création parfois monumental de 4 plasticiennes ainsi que d'artistes cinéastes. Des workshops accompagneront l'installation sur de la musique live.



- Les squares : installations, sculptures, art urbain, affichage grand format ... Cette présence de l’art dans l’espace public est devenue la « patte » d’Ateliers-Est au fil des événements depuis maintenant 8 ans !



- Des ateliers de pratiques artistiques dans les jardins partagés : atelier de « peinture sur le motif » au Jardin des Sentes, cuisson de céramique raku en extérieur au Jardin des Méditations, ateliers participatifs…



- Une programmation de concerts et performances musicales ponctuera la manifestation à la P’tite Criée, rues Danton, Stalingrad, Edouard Vaillant, place Séverine.



- Une place Lounge : face à la mairie, la place du Général Leclerc se transforme en un lieu convivial et lounge avec chaises longues, estafette de glaces artisanales, buvettes associatives et ludothèque.



- Accès :

• Point accueil avec plan du parcours disponible : Place du Général Leclerc (face à la mairie)

• A pied : c’est limitrophe de Paris 19e !

• Métros : Hoche, Porte des Lilas, Mairie des Lilas