Les artistes d’Ateliers-Est vous invitent venir vivre l'art durant la 9e édition des Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes du Pré Saint-Gervais.



Le Pré Saint-Gervais est un village urbain du Grand Paris, un site idéal et verdoyant qui offre les meilleures conditions aux artistes pour s'exprimer et aux amateurs d'art pour les rencontrer, son passé industriel ayant laissé en héritage un grand nombre d'ateliers.



Une centaine d'artistes dont plusieurs collectifs, représentent la création d'aujourd'hui : peinture, photographie, sculpture, gravure, dessin, installations, performances, vidéo, art numérique, art textile, illustration, collages, graff, investissement de l'espace urbain…

Déjà reconnus ou encore à découvrir, ils témoignent de l'intense vitalité artistique qui anime leurs espaces de création, ces lieux de rencontres entre la réflexion et la matière.



Au Pré Saint-Gervais où tout se fait à pied, ce flux créatif circule dans tous les espaces de partage culturel où il fait bon flâner au mois de juin :

le long des rues et des sentes verdoyantes pleines de charme, autour des squares, à l'intérieur des jardins... et dans les ateliers au gré du parcours proposé sur le plan-promenade.

C'est aussi l'occasion de découvrir sa merveilleuse cité-jardin (classée, 1927, architecte Félix Dumail) et d'apprécier les anciens sites industriels transformés ou en occupation temporaire.



- Prises de vues "portraits insolites"

Cette année, dans six ateliers-studios, les artistes photographes réaliseront des "portraits insolites" des visiteurs qui pourront constituer leur propre collection en passant d'un atelier à l'autre. Chaque photo leur sera ensuite offerte, et en octobre tous ces portraits feront l'objet d'une grande exposition ouverte au public.



Hors les Ateliers, les événements et les oeuvres collectives font la particularité de la scène artistique contemporaine du Pré :

- La P'tite Criée : lieu dédié à la création au Pré Saint-Gervais, cette ancienne poissonnerie du marché restaurée en espace culturel accueille

un groupe d'artistes liés par leurs affinités pour le végétal. Des vidéos d'artistes seront également projetées dont 3 créations de la danseuse vidéaste Kaori Ito.



- Les lieux partagés : galeries-ateliers, espaces de collectifs d’artistes à la Salle Danton, sur la terrasse de la Maison des Associations,

à la Maison du Projet ; chaque année, des artistes invités participent également à l'événement.



- Les squares : installations, sculptures, art urbain, affichage grand format s'exposent comme tous les ans dans les rues et dans les squares.



- Des ateliers de pratiques artistiques dans les jardins partagés : Le Pré compte de nombreux jardins partagés (Jardin des Méditations, Jardin Divers, Jardin de Jules, Jardin des Copains, Jardin Le Pouce Vert...) où des artistes s'installent pour créer.



- Une programmation de concerts et performances musicales qui ponctue la manifestation à la croisée des arts.



- Place du Général Leclerc : face à la mairie, la place se transforme en un lieu convivial qui permet de parcourir le grand book de présentation des artistes, s'informer sur le programme des performances, concerts, installations et de repartir avec le plan-promenade en main !



Du 15 au 16 juin 2019 de 14h à 20h.