Accident mortel vélo poids lourd place de l'Etoile à Paris

La solution à mettre en oeuvre consisterait à développer le double sens cyclable sur des trajets clairement identifiés à destination des cyclistes, en interdisant la circulation sur des voies non aménagées en double sens cyclable.Non seulement cette disposition assurera une bonne visibilité, et par voie de conséquence une source de non danger pour chaque cycliste, mais également un atout en faveur de la sécurité. En attendant cette prise de conscience, des cyclistes continueront hélas à être les victimes d'un plan de déplacement des vélos à Paris source d'accidents légers, graves, très graves, et mortels.Desfont part quant à eux de la nécessaire obligation pour la Ville de Paris d'augmenter la pratique du vélo dans la capitale pour réduire le nombre d'accidents de la circulation entre un vélo et tout type de véhicule à moteur.lls appuient leurs dires sur desfaites dans plusieurs pays européens lesquelles démontreraient que la sécurité viendrait par le nombre. Avec plus de vélos sur l'espace public, ceux-ci seraient mieux vus, ce qui réduirait de facto le risque d'accidents.Mais Paris n'est pas Amsterdam, en Europe, ni Pékin, en Asie. Et de source sûre, les touristes Hollandais ou Pékinois ne veulent pas faire de vélo à Paris :affirment-ils.