Accord RATP Ville de Paris. Chantier de création de logements : un mort dans la chute d'un échafaudage

"C'est un chantier conduit par la RATP (...) J'imagine qu'il y aura une enquête conduite par la justice après que les experts aient regardé tout cela (...) Pour l'instant, l'heure est au recueillement."

​Jérôme Coumet, maire du 13e arrondissement de Paris.

A cette adresse, Logis Transports réalise un programme de construction neuve de logements. Les locaux techniques et de bureaux de la RATP resteront dans les soubassements de l'immeuble dont la partie supérieure accueillera un ensemble de logements à loyers bas et modérés :En tout, 52 logements sociaux (15 PLA-I, 15 PLS et 22 PLUS) sont en cours de construction pour une livraison prévue en 2020 - 2021 :- 15 logements PLA-I– Prêts garantis par la Ville de Paris à hauteur de 2.565.320 euros.- 15 logements PLS– Prêts garantis par la Ville de 1.798.579 euros.- 22 logements PLUS.Pour ce programme, Logis-Transports bénéficie d’une subvention municipale de la Ville de Paris d’un montant maximum de 3.540.346 euros, votée au conseil de Paris en décembre 2017.Dans les nombreux interviews auxquels il doit répondre en tant que maire d'arrondissement, Jérôme Coumet ne mentionne que la RATP. C'est elle en effet qui porte la responsabilité du chantier :