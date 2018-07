Affaire Benalla : le syndicat de la police nationale écrit à Emmanuel Macron

« La vidéo montrant vos deux collaborateurs, Messieurs BENALLA et CRASE, vous l’avez laissé tourner pendant plus de deux mois avec la mention « violences policières » (...) « la Police Nationale n’a commis aucune violence. C’est d’autant plus grave, que par votre silence, vous avez mis en danger la vie de tous les policiers. En effet ces vidéos servent d’excuses à des délinquants et des criminels pour nous attaquer en service, mais de plus en plus hors service ces derniers mois (...)

Est-ce faire respecter en notre sein les règles, que de sanctionner Monsieur BENALLA à 15 jours d’exclusion de fonction ? Nous sommes dans « le fait du prince » sauf à comprendre que demain, n’importe qui peut agresser son voisin, s’il est déguisé en policier, s’il accepte de perdre 15 jours de salaire (...)

En disant « qu’ils viennent le chercher », êtes vous conscient de votre provocation et qu’une fois de plus on va devoir assurer votre sécurité, car de nombreuses personnes vous ont pris au mot. Si vous étiez sincère, pourriez-vous donner le lieu où passer vous chercher ? »

Dans une lettre postée directement sur le site internet de l'Elysée , le secrétaire général du syndicat de la police nationale au Ministère de l'Intérieur n'y va pas par quatre chemins. Avec trois exemples, au lendemain du discours prononcé à la Maison de l'Amérique Latine devant les parlementaires de La République En Marche, il explique au président de la Républiquealors que le nombre desdont sont victimes les policiers a augmenté depuis quelques mois.