Amnesty International France fête le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme

« J'ai vraiment dû parcourir des milliers d'images d'archives jusqu'à ce que je réduise mon choix à ce que je pensais être essentiel ! »

Les événements mondiaux témoignent de la nécessité de défendre les plus faibles d'entre nous. Des artistes et photographes contemporains ont été invités à mettre en exergue la manière de faire respecter ces droits et à présenter ceux qui devraient être protégés face aux violations des droits fondamentaux de l'Homme.Ils ont étudié les 30 articles de la Déclaration. Entre le sort des réfugiés et des sans-abri, les droits des femmes, les droits de ceux qui ne se conforment pas aux normes de la société, de ceux qui sont employés et harcelés par leurs supérieurs, il n'a pas été aisé pour les artistes sollicités de choisir un angle novateur pour nous faire ouvrir les yeux et comprendre ce qui se passe autour de nous.A titre d’exemple, l’artiste contemporain Claudia Huidobro a admis :Son cliché figure dans l'exposition de photos "Us to Others" jusqu'au 12 janvier 2019. Gratuite, l'expo organisée pour le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'Homme par Amnesty International France est visible à la Galerie Wanted située au 23 rue du Roi de Sicile dans le 4e arrondissement de Paris.