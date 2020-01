Anne Hidalgo candidate à sa succesion à la Mairie de Paris

C'est la dernière à annoncer sa candidature, à J-65 du premier tour des élections municipales 2020, et elle espère l'emporter.La retraite de conseillère de Paris payée par les Parisiens, ce n'est pas encore pour tout de suite.Il est des grands Maires à qui l'on succède, et que personne ne remplace. En se représentant, Anne Hidalgo reconnaît-elle qu'elle n'a pas été un grand maire ?Les opinions que les Parisiens ont d'elle se succèdent du pour au contre, selon qu'elle est ou plus socialiste, ou plus communiste, ou plus écologiste.Ses idées sont trop tranchantes pour se succéder et elle les présente toutes ensemble.Anne Hidalgo n'est pas comme un seul homme, elle est plusieurs.Elle se multiplie autant de fois qu'il y a de nouveaux goûts et de nouvelles manières de gouverner Paris.Elle veut être en ce moment ce qu'elle n'était pas, et elle veut être bientôt ce qu'elle n'a jamais été.Elle veut se succéder à elle-même.Elle veut remplacer la Maire qu'elle est depuis 2014.Elle veut recueillir, par les urnes, l'héritage 2014 - 2020 qu'elle laisse.Mais ce qui s'est fait dans un mandat, voire plus puisqu'Anne Hidalgo, élue pour la première fois conseillère de Paris dans le 15e arrondissement depuis 2001, a été première adjointe au Maire de Paris de 2001 à 2014, servira-t-il de leçon au nouveau mandat qu'elle brigue pour se succéder à elle-même ?La réponse les 15 et 22 mars 2020.