Anne Hidalgo et les élus de Paris interpellés sur la société Streeteo

Paris Tribune a pu contacter des agents de la société Streeteo. Ils font état de problèmes de sécurité, encore récemment dans les 11e et 13e arrondissement de Paris.Côté travail, la hiérarchie leur impose, sachant qu'ils travaillent deou de. Ils travaillent sans gilet pare-balles comme c'était le cas avant le 1er janvier 2018 lorsque la Préfecture de police de Paris équipait les agents chargés de verbaliser le stationnement frauduleux. Ils n'ont pas non plus de talkie-walkie les reliant au commissariat le plus proche et doivent utiliser leur téléphone personnel pour appeler la police à l'aide. Vu les situations d'insécurité vécues dans des quartiers de Paris, des agents de Streeteo ne veulent plus y retourner. A peine commencée, l'opération Zéro fraudeurs au stationnement de la Mairie de Paris a du plomb dans l'aile et des euros se perdent.Avec les policiers, les relations n'ont pas bien démarré non plus du fait d'une mauvaise communication entre laet Streeteo : les agents du privé ont mis des PV à des voitures particulières sans savoir qu'ils s'agissaient de voitures particulières appartenant à des policiers en service. Or, en vertu d'une longue tradition entre laet la, les policiers qui ont besoin de leur véhicule personnel pour venir au travail et rentrer chez eux ne payent pas le stationnement autour ou à proximité des commissariats de police. Les places de parking manquent à Paris et l'Etat ne veut pas non plus prendre en charge des places gratuites pour ses agents dans les parking payants comme chez l'ex-devenu, aujourd'hui maison mère à 100 % de Streeteo.