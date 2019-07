Anniversaire de la Liberté de la Presse, Loi du 29 juillet 1881

« Article 29

Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. »

Après trois ans de discussion et de débats à la Chambre des députés et au Sénat, lapoursuit son œuvre en matière de liberté publique.Préservons-là ! C’est un bien précieux pour chacun et un marqueur de la démocratie. Elle va de pair avec la liberté d’expression.La liberté de la presse est un combat qui s’est déroulé pendant le XIXe Siècle. Hélas, il doit reprendre au XXIe Siècle.La presse ne veut pas être enet exposée à la censure ou à l’autocensure par crainte de pressions en tout genre.A ceux qui veulent la restreindre, rappelons que la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse incrimine la diffamation publique.