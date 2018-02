Annulation de la délibération du conseil de Paris : le préfet de police de Paris commente la décision de justice

2016 SG 29 Aménagement des berges de la Seine liaison Bastille/Tour Eiffel (1er, 4e, 7e, 12e) - Déclaration de projet ».



Les élus, à la majorité des présents, à l'exception des élus UDI du groupe UDI-Modem qui votent

contre

et des élus Modem du groupe UDI-Modem qui s'abstiennent, votent la fermeture de la voie rive droite,

la voie Georges Pompidou

Et si cela devait arriver, les voies sur berges doivent pouvoir revenir à la circulation automobile en vertu du principe de réversibilité déjà posé sur la rive gauche.

Le préfet de police Michel Cadot, conférence de presse le 26 septembre 2016.

Les schémas, les études, qui ont été à la base de la prise de décision dont on a beaucoup parlé ce matin (en conseil de Paris le 26 septembre 2016, ndlr), laissent penser qu'il y a finalement, par changement de mode d'usage, par évacuation sur d'autres axes, par changement d'horaires, par changement de type de véhicules aussi, qu'il y a des évolutions qui font que la densité du trafic, finalement, se réduit.



Au bout de quelques mois, il y a ce qu'on a appelé ce matin une « évaporation » mais en réalité une réduction des flux sur un itinéraire donné et donc c'est cela qu'il va falloir mesurer.



Si cela n'était pas du tout confirmé, c'est vrai que cela soulèverait à ce moment là... je prendrais les dispositions nécessaires... pour une rediscussion sur le sujet (...) Ce n'est pas du tout un travail sans aucune conséquence (...) ce qui permettra de confirmer la pertinence des études qui ont été à l'origine de la décision de la Maire de Paris (...) ».

Le préfet de police Michel Cadot, conférence de presse le 26 septembre 2016.

Le préfet de police de Paris s'exprimait quelques heures après le vote du conseil de Paris le 26 septembre 2016 de la délibération, sur une distance de près de 3 kilomètres entre le tunnel des Tuileries et le pont Morland.Dans le cadre des pouvoirs du préfet de police qui est également préfet de zone de la région Ile-de-France en matière de circulation, l'arrêté de fermeture de la Maire de Paris Anne Hidalgo suite au vote de la délibération 2016 SG 29 a été suivi d'un avis obligatoire du préfet de policeLors d'une conférence de presse, le préfet de police explique la position du représentant de l'Etat, avec à sa tête le président de la République François Hollande. Le préfet de police de Paris, dans son rôle, rend un avis conforme, assorti de quatre conditions, en attendant la fin de la période de six mois d'observations avantLa première condition vise à mesurer l'impact de la fermeture à la circulation de la rive droite des berges de Seine, sur les temps de parcours et sur les conditions de circulation dans Paris et dans la région parisienne.La seconde demande que les véhicules de secours et de police puissent circuler sur les voies sur berges en cas d'urgence et de nécessité, avec une vérification du temps de parcours et de durée pour la traversée de Paris.La troisième concerne la réversibilité.La quatrième traite des études.C'est le successeur du préfet Michel Cadot, le préfetnouveau préfet de police de Paris qui valide les six mois d'observations.Mais suite à des recours de onze personnes physiques, de la région Ile-de-France, de six départements d'Ile-de-France, de trois établissements publics territoriaux, de l'association des maires du département des Hauts-de-Seine et de cent trois communes d'Ile-de-France, le juge administratif doit se prononcer sur la légalité de la délibération du conseil de Paris et de l'arrêté de la Maire de Paris en découlant.