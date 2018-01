Arbitrage : deuxième bourde dans l'histoire du football Français

En effet, lors du match Nantes - PSG, et sur un contre mené pour le joueur du PSG Mbappé, Diego Carlos de Nantes revient à grandes enjambées vers sa surface, dans l'optique de faire "barrage" au Parisien et récupérer le ballon. Devant lui, l'arbitre essaye de suivre, mais va forcément moins vite.



Dans sa course, Diego Carlos ne le voit pas, heurte la jambe de Tony Chapron et le fait tomber au sol. L'arbitre n'a pas trouvé mieux que de se retourner pour adresser un coup de pied sur la cheville du joueur Nantais. Le geste n'est pas violent certes, mais l'intention est là.



En se levant, il adresse un second carton jaune synonyme d'un rouge à Diego Carlos et accorde un coup franc au PSG... Alors que selon certains spécialistes de l'arbitrage, Tony Chapon devait reprendre par balle à terre. Il tombe donc sous le coup d'une faute technique.