Attaque au couteau à la Préfecture de police de Paris : le parquet national antiterroriste ouvre une enquête

Le tueur des quatre agents de la Préfecture de police de Paris : meurtrier ou assassin ? La différence tient à la préméditation ou non. S'agissant de la qualification d' "actes terroristes", le code pénal énonce que "constituent des actes de terrorisme" sept catégories d'infractions "lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur" (article 421-1 du code pénal modifié par la loi du 14 mars 2011).



Le parquet national antiterroriste vient de se saisir de l'enquête suite à la tuerie survenue le 3 octobre 2019, indique l'AFP suite à des informations délivrées par le parquet de Paris et le parquet national antiterroriste. Il y a quelques heures dans l'après-midi, le préfet de police de Paris Didier Lallement n'écartait "aucune hypothèse".



L’enquête du parquet de Paris a été requalifiée en « assassinat et tentative d’assassinat sur personne dépositaire de l’autorité publique en relation avec une entreprise terroriste » ; le parquet national antiterroriste enquête désormais également sur une « association de malfaiteurs terroriste criminelle », précise encore l'agence de presse.



Selon Le Parisien, le tueur a fait l'objet d'un « signalement » après l'attentat contre Charlie Hebdo en janvier 2015. D'après le quotidien Mickaël H. aurait acheté son couteau le matin même de son attaque. Il aurait également adressé un SMS à sa femme pour évoquer l'achat. Selon une source policière rapportée par Le Parisien, cette dernière lui aurait répondu : « Seul Dieu te jugera ».



Le tueur, Mickaël H., 45 ans, frappé de surdité, informaticien de son métier, aurait eu des fréquentations présentées comme appartenant à la mouvance salafiste. Jeudi 3 octobre entre 12h30 et 13h00, il blesse mortellement deux policiers et un agent administratif de la direction du renseignement de la Préfecture de police de Paris, avant de blesser mortellement une femme agent administratif et d'en blesser une autre grièvement. Il est abattu d'une balle dans la tête par un policier.