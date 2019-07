Benjamin Griveaux crée la surprise avec des propos tenus en privé

« Ca peut arriver, en privé, ça vous arrive, ça m'arrive, ça arrive à beaucoup de gens, dans un moment de tension, dans un moment d'énervement d'avoir des mots peu amènes (...) Les personnes ont compris que ça peut arriver ».

Pacôme Rupin sur BFM Paris le 18 juillet 2019.

Les insultes les plus cinglantes sont parfois les plus comiques du fait de leur outrance. Autrefois très en vogue, les insultes ne sont plus considérées comme un Art, comme lorsqu'elles étaient rédigées par des écrivains de talent. Après l'insulte qu'on entend dans la rue, sur un plateau de la télévision ou encore dans des hémicycles, comme lors du conseil de Paris lors de la séance de juillet, voici les insultes en offreproduites dans un grand media en ligne. Benjamin Griveaux ne nie pas les propos tenus dans un cadre privé qui se retrouvent publiés sur LePoint.fr le mercredi 17 juillet à 13h38. Dès qu'il en prend connaissance, le candidat le mieux placé pour succéder àà la Mairie de Paris aurait appelé les personnes insultées pour s'excuser auprès d'elles, et ces dernières auraient compris ce moment d'égarement.Pour son directeur de campagne, élu député de Paris LREM en 2017 dans la 7e circonscription de Paris (le 4e et une partie des 11e et 12e arrondissements), l'incident est clos :Selon nos informations, Benjamin Griveaux, député de Paris LREM de la 5e circonscription (3e et 10e arrondissement) ne cherchera pas à savoir qui sont les auteurs de la fuite, des soupçons existant déjà sur des déçus des résultats de la commission d'investiture. Les propos non poursuivis remonteraient à plusieurs semaines, en pleine campagne pour l'investiture LREM.Le premier meeting de Benjamin Griveaux candidat à la Mairie de Paris a lieu ce jeudi 18 juillet 2019 au Théâtre Libre dans le 10e arrondissement, sur inscription compte-tenu des places. Invités, on ne sait pas encore si les ex-challengers accepteront de s'y rendre.Source : EXCLUSIF. Benjamin Griveaux et les « abrutis » (LePoint.fr 17 juillet 2019).