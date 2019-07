Benjamin Griveaux, né le 29 décembre 1977 à Saint-Rémy (Saône-et-Loire).

Mandat : élu député LREM de la 5e circonscription de Paris (3e et 10e arrondissement) le 18 juin 2017.

Actuellement sans profession *.

Diplômes : Sciences Po Paris (section Service Public, 1999), HEC (2001).

Publications : Salauds de pauvres (Fayard, février 2012), Les Elites (Dalloz-Sirey, janvier 2007).



* Précédentes activités : Secrétaire d'État auprès du Premier ministre Porte-parole du gouvernement du 24 novembre 2017 au 27 mars 2019, date à laquelle il quitte le gouvernement pour se lancer dans l'investiture LREM pour les municipales à Paris ; Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances du 21 juin 2017 au 24 novembre 2017 ; élu député de Paris le 18 juin 2017 ; Porte-parole du mouvement En Marche de novembre 2016 à mai 2017 ; directeur de la communication et des relations institutionnelles du 1er septembre 2014 à octobre 2016 chez Unibail-Rodamco, responsable de la gestion de la communication externe et de l'ensemble du secteur marketing ; conseiller ministériel au Ministère des affaires sociales et de la santé auprès de la ministre Marisol Touraine de mai 2012 à août 2014 ; conseiller général de Saône-et-Loire du 21 mars 2008 au 2 avril 2015 ; conseiller municipal de Chalon-sur-Saône du 21 mars 2008 au 3 juin 2015 ; vice-président de la Communauté urbaine du Grand Chalon, où il s'occupe du développement économique et de l'aménagement du territoire de 2008 à 2014, vice-président du conseil général de Saône-et-Loire ; président de l'Agence pour le développement économique de la région de Chalon-sur-Saône (Aderc) ; délégué national de 2003 à 2007 de « A gauche en Europe », club de réflexion fondé par Dominique Strauss-Kahn et Michel Rocard ; associé et membre du Conseil d’Administration du cabinet de recrutement Mediane Conseil de 2006 à 2013 après avoir fondé un cabinet de conseil en recrutement en 2003 (sources multiples dont Le journal de Saône-et-Loire).