Cédric Villani

Cédric Villani

Candidat LREM non investi pour les municipales à Paris ; député de l'Essonne depuis le 21 juin 2017 sous l'étiquette En Marche ; Mathématicien (et poète), Professeur des Universités, plusieurs fois récompensé pour ses travaux et recherches ; président de la SASU AIR² depuis juillet 2016 ; membre du Conseil scientifique de AIMS (African Institute for Mathematical Sciences) depuis 2015 ; président de l'Association Musaïques depuis 2012.

La rédaction

