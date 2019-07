La victoire française tient au nombre des binationaux : vingt-deux joueurs de la finale Algérie - Sénégal sont nés en France, sans compter les remplaçants. Andy Delort, joueur Français à Montpellier, est devenu Algérien il y a peu de temps, grâce à sa mère d'origine algérienne. C'est le quatorzième Franco-Algérien footballeur de l'équipe algérienne en finale. Ces franco-algériens et franco-sénégalais ne parlent souvent que le français.



Autre signe de la victoire de la France : beaucoup de joueurs qui se sont affrontés en finale de la 32e Coupe d'Afrique des Nations au Caire jouent en France et sont, ou ont été entraînés et formés en France.



Autre point commun entre les deux équipes finalistes : six joueurs de l'équipe algérienne évoluent de Lens à Montpellier, de Metz à Rennes, et de Nantes à Nice ; à égalité avec six joueurs de l'équipe sénégalaise qui évoluent de Valenciennes à Bordeaux, de Reims à Angers ou encore à Rennes (2 footballeurs).