Chantal Jouanno mise KO avant le grand débat national

"Débat national : le salaire pas très "gilet jaune" de Chantal Jouanno à la CNDP"

"L'ex-sénatrice de Paris, chargée de coordonner la consultation citoyenne voulue par Emmanuel Macron, devrait être rémunérée 176 000 euros en 2019 en tant que présidente de la Commission nationale du débat public (CNDP)"

La Lettre A, 7 janvier 2019, article payant ou accessible sur abonnement.

"Oui c'est un salaire fixé par les autorités (...) c'est fixé par les décideurs, cela ne dépend pas de moi, ce n'est pas lié à cette mission, au grand débat. Je comprends (que cela puisse choquer, ndlr) et je pense que c'est important que les gens disent pourquoi ça les choque et en quoi cela pose problème, et à la limite ils peuvent aussi faire une proposition pour réviser ce salaire, ils en sont totalement libres".

Chantal Jouanno, le 7 janvier 2019 dans l'Instant politique sur France Info à 12h50.

"Le débat est légitime et nos concitoyens sont parfaitement légitimes à le poser. Je constate qu'effectivement cela ne créé pas les conditions de sérénité qui sont nécessaires pour ce débat et donc j'ai décidé de me retirer du pilotage de ce débat parce que ce débat est nécessaire, il doit être serein et il faut créer toutes les conditions pour qu'il se déroule".

Chantal Jouanno, le 8 janvier 2019 au JT de France 2 à 20h10.

Tout commence par la publication le lundi 7 janvier 2018 d'un article sur le site de La Lettre A qui titre et jette un pavé dans la mare :Quelques heures plus tard, Chantal Jouanno est interviewée sur franceinfo : elle confirme l'information publiée dans La Lettre A.Le lendemain soir, Chantal Jouanno est invitée sur France 2. Elle a une certitude et elle dresse le constat :