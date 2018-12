Chiffre record de téléspectateurs pour la Coupe du monde de football 2018 en Russie

"Ces chiffres corroborent vraiment l'affirmation selon laquelle la Russie 2018 était la meilleure Coupe du Monde de tous les temps".

Philippe Le Floc'h, directeur commercial de la FIFA.

Dans un document publié le vendredi 21 décembre 2018, la FIFA annonce que 3,572 milliards de téléspectateurs ont regardé sur un écran la Coupe du monde de football 2018, entre le 14 juin et le 15 juillet 2018 en Russie.Dans le trio de tête, la finale entre la France et la Croatie a attiré 1,12 milliard de téléspectateurs. C'est le match le plus regardé de la compétition, avec la victoire de la France à 4 contre 2. Suivent le match en demi-finale Angleterre face à la Croatie, et le match de qualification entre la France et la Belgique.La FIFA note également que 309,7 millions de supporters ont suivi la Coupe sur les medias en ligne, ou encore dans les bars et restaurants, ou sur des écrans géants installés dans des salles ou en plein air.3,262 milliards téléspectateurs ont regardé les matchs pendant au moins une minute.3,04 milliards de téléspectateurs ont regardé au moins trois minutes de match.2,49 milliards de téléspectateurs ont regardé au moins trente minutes de match.La Chine, qui n'avait pas réussi à se faire qualifier, a attiré à elle seule 18,4 % des téléspectateurs, avec 655,7 millions de personnes, sur un total de 1,6 milliard en Asie.Avec un audimat supérieur à celui de la Coupe du monde au Brésil en 2014, la FIFA espère néanmoins faire mieux qu'en Russie lors la prochaine Coupe du Monde en 2022 prévue au Qatar.