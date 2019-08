Coupe du monde de rugby féminin : l'Afrique du Sud bat l'Ouganda lors de la Coupe d'Afrique de rugby féminin

La Coupe féminine de rugby africain 2019, qualificative pour la Coupe du monde de rugby féminin 2021, est organisée par Rugby Africa, anciennement Confédération africaine de rugby - Confédération africaine de Rugby RCA - et l'une des six associations régionales qui composent le World Rugby.



L'Afrique du Sud a dominé le match de bout en bout contre l'Ouganda, les Lady Cranes ayant du mal à contenir les Springboks Women. L’Afrique du Sud menait 62-0 à la mi-temps après avoir marqué 10 essais. L’Ouganda a riposté vers la fin du match, mais la victoire décisive de l’Afrique du Sud sur le score de 89-5 a été le point culminant de la rencontre.



L’entraîneur sud-africain, Stanley Raubenheimer, était ravi de la prestation de son équipe, mais il estime qu’il reste encore beaucoup à faire : "Globalement, je suis satisfait de la performance des filles car on ne peut pas se plaindre d'un tel score, mais il y a quelques points sur lesquels nous devons travailler".



Le sélectionneur ougandais Edgar Lemerigar est confiant que son équipe pourra rebondir contre le Kenya : "En première mi-temps, on pouvait voir un élément d'intimidation de la part des filles, mais en seconde mi-temps, elles ont mieux réussi en termes de défense et de réalignement".



Les prochains matchs sont programmés pour le mardi 13 août avec l'Afrique du Sud face à Madagascar, tandis que l'Ouganda affrontera le Kenya, son voisin.



L’équipe la mieux classée du groupe après trois journées de matches sera couronnée championne de la Coupe africaine de rugby 2019 et se qualifiera pour la Coupe du monde de rugby féminin qui se tiendra en Nouvelle-Zélande en 2021.