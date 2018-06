Dans quelle commission Brigitte Kuster député de Paris doit-elle siéger ?

Brigitte Kuster :"On change de commission lorsque le sujet qu'on évoque concerne une autre commission que celle où l'on siège habituellement et ce le temps de présenter le texte qu'on défend. En l'occurrence ma demande de commission d'enquête parlementaire devait se faire devant la commission des Lois".



Paris Tribune : Bonsoir, merci. Donc vous siégez dans quelle commission Madame Kuster ? Vaea Devatine.



Brigitte Kuster : On retourne à sa commission d’origine une fois que l’on n’a plus à intervenir dans une autre commission pour présentation officielle d’un texte. Donc pour moi retour aux affaires culturelles etc... c’est un jeu de chaises musicales réglementaire.



Paris Tribune : Merci. Donc les choses ont changé car avant ce n'était pas possible. Si je comprends bien, le JORF publie à J+1, sur les informations transmises par l'Assemblée, le changement ponctuel de commission de J-1 en indiquant "démissions" et "nominations" ? VD