De beaux objets sur le Circuit Nevers Magny-Cours

Durant deux jours vous pourrez contempler et acheter les pièces d’une collection riche et éclectique qui vous fera revivre toute une époque : affiches publicitaires d’époque et de films, néons, objets de décoration divers, maquettes, posters, sculptures, flippers électroniques, juke box, vinyles, disques d’or, table de casino, archive, voiture de course, sérigraphie, lithographie, acrylique sur toile, sac à main tapisserie en laine, bronze, mobilier, art chinois, il y en aura pour tous les goûts. Tout public cette collection composés d’objets multiples saura également satisfaire toutes les bourses.



Parmi les pièces les plus intéressantes et les plus insolites, se trouvent un feu tricolore (1960) originaire Chicago, une pompe à essence Gulf de marque Wayne, une affiche du film « Echappement libre » réalisé par Jean Becker en 1964, un flipper électronique « Indianapolis 500 » de marque Bally datant des années 90, un juke boxe Wurlitzer 45 tours, une table de casino « Jeu de boule » marquetée, une Ferrari F430 Challenge de 2008, une série de sac à main Victoria très originaux, le Petit Arc en Ciel de Phillipe Berry.



Seront aussi mise en vente des pièces issues du courant contemporain de l’art chinois. Vous pourrez ainsi admirer les œuvres de Chen Wenling, de Weng Du et de Xi Changyong.