Défilé du 14 juillet : le préfet de Paris a pour objectif d'éviter toute visibilité des Gilets Jaunes Le défilé promet d'être regardé par les Français.

La fête nationale du 14 juillet réunira-t-elle les forces de l'ordre et les Gilets Jaunes ?

« Des dispositifs de pré-filtrage ou de filtrage avec possibilités de palpations de sécurité, d’inspections visuelles et de fouilles de sacs ou de bagages, seront mis en place aux différents points d’accès à ce périmètre. Les personnes souhaitant accéder au périmètre devront s’y soumettre ». Préfecture de police de Paris, arrêté préfectoral du 12 juillet 2019.

Qui parmi les nombreux Français qui assisteront sur place au défilé du 14 juillet seront des Gilets Jaunes ? La réponse le 14 juillet.



L'arrêté préfectoral prévoit dans un périmètre donné l’interdiction du port et du transport d’armes par nature, y compris factices, et de munitions, ainsi que de tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal, et dans Paris, l’interdiction, aux abords et au sein des cortèges, défilés et rassemblements se revendiquant des « gilets jaunes », le port et le transport par des particuliers, sans motif légitime : d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques ;

dans des conteneurs individuels, de substances ou de mélanges dangereux, inflammables ou corrosifs, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, tels que l’essence, le pétrole, le gaz, l’alcool à brûler, le méthanol, la térébenthine, le white spirit, l’acétone, les solvants ;

d’objets destinés à dissimuler tout ou partie du visage afin de ne pas être identifié ;

Le dispositif de sécurisation et de circulation mis en place



Afin de garantir le bon déroulement de la cérémonie nationale du dimanche 14 juillet, la préfecture de Police met en place un important dispositif de sécurisation et de circulation.

A cette occasion, un périmètre de protection est instauré par arrêté du préfet de Police le dimanche 14 juillet entre 6 heures 30 et 14 heures. Ce périmètre, au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sont réglementés, est délimité par les voies suivantes (incluses) : Rue Galilée (entre la rue Vernet et la place des Etats-Unis), place des Etats-Unis (entre la rue Galilée et la rue de Belloy), rue de Belloy, avenue Kléber (entre la rue de Belloy et la rue Paul Valéry), rue Paul Valéry, avenue Foch (entre la rue Paul Valéry et la rue Piccini), rue Piccini, avenue Alphand, avenue de Malakoff (jusqu’à la place de la Porte Maillot), place de la Porte Maillot (entre le boulevard de Malakoff et le boulevard Pereire), boulevard Pereire (entre la place de la Porte Maillot et avenue des Ternes), avenue des Ternes, place des Ternes, rue du Faubourg Saint-Honoré, rue Balzac, rue Lord Byron, rue Chateaubriand, rue de Washington (entre la rue de Chateaubriand et la rue d’Artois), rue d’Artois (entre la rue de Washington et la rue de Berri), rue de Berri (entre la rue d’Artois et l rue de Ponthieu), rue de Ponthieu (entre la rue de Berri et l’avenue de Matignon), avenue de Matignon (entre la rue de Ponthieu et la rue de Penthièvre), rue de Penthièvre (entre l’avenue de Matignon et la rue Roquépine), rue Roquépine (entre la rue de Penthièvre et le boulevard Malesherbes), boulevard Malesherbes (entre la rue Roquépine et la place de la Madeleine), place de la Madeleine (entre le boulevard Malesherbes et la rue Duphot), rue Duphot (entre la place de la Madeleine et la rue du Chevalier de Saint-Georges), rue du Chevalier de Saint-Georges (entre la rue Duphot et la rue Saint-Florentin), rue Saint-Florentin (entre la rue du Chevalier de Saint-Georges et la rue de Rivoli), rue de Rivoli (entre la rue Saint-Florentin et l’avenue du Général Lemonnier), avenue du Général Lemonnier, quai des Tuileries (entre l’avenue du Général Lemonnier et la passerelle Léopold-Sédar-Senghor, passerelle Léopold-Sédar- Senghor, quai des Tuileries (entre la passerelle Léopold-Sédar-Senghor et le pont de la Concorde), pont de la Concorde (entre la place de la Concorde et le quai d’Orsay), cours la Reine, (entre le pont de la Concorde et le pont Alexandre III), pont Alexandre III, cours la Reine (entre le pont Alexandre II et l’avenue Franklin Delano Roosevelt), avenue Franklin Delano Roosevelt (entre le cours la Reine et la rue Jean Goujon), rue Jean Goujon (entre l’avenue Franklin Delano Roosevelt et la rue Bayard), rue Bayard (entre la rue Jean Goujon et l’avenue Montaigne), avenue Montaigne (entre la rue Bayard et la rue François 1er), rue François 1er (entre l’avenue Montaigne et l’avenue George V), avenue George V (entre la rue François 1er et la rue Vernet) rue Vernet (jusqu’à la rue Galilée).

A l’intérieur de ce périmètre, les exploitants des débits de boissons et restaurants doivent entre le 14 juillet 19 heures et le 15 juillet 3 heures fermer les terrasses et étalages et les vider de tout mobilier, équipement et aménagement commercial pouvant servir de projectile ou d'arme par destination, en particulier les chaises, les tables, les parasols et les mange-debout des terrasses. En complément de ce périmètre de protection, un arrêté préfectoral prévoit l’interdiction pour toute la journée du dimanche 14 juillet de tout rassemblement de personnes se revendiquant du mouvement des « gilets jaunes » dans un périmètre comprenant la place Charles-de-Gaulle, l’avenue des Champs-Elysées, la place de la Concorde, le musée du Louvre, les Invalides, le Trocadéro et la Tour Eiffel.

Cet arrêté prévoit que le périmètre d’interdiction est délimité par les voies suivantes, qui y sont incluses : Place de la Porte Maillot, avenue Malakoff, avenue Raymond Poincaré, rue de Longchamp, place de Mexico, rue Decamps, avenue Georges Mandel, (dans sa partie comprise entre la rue Decamps et la rue Scheffer), rue Scheffer, rue Vineuse, place de Costa Rica, rue de l’Alboni, avenue du Président Kennedy, pont d'Iéna, quai Branly, rue de Suffren, avenue de la Motte Piquet, rue Duquesne, rue d'Estrées, rue de Babylone, rue du Bac, quai Voltaire, quai Malaquais, pont des Arts, quai François Mitterrand, quai de l'Amiral Coligny, rue du Louvre, rue Montmartre, rue de Réaumur, rue du 4 septembre, place de l'Opéra, rue de la Chaussée d'Antin, place Estienne d'Orves, rue de Londres, rue de Constantinople, avenue de Villiers, place du Maréchal Juin, boulevard Pereire (jusqu’à la place de la Porte Maillot).

le 14 juillet de 10 heures 45 à 14 heures, dans le périmètre délimité par les voies suivantes : rue Saint-Honoré, rue des Halles, rue Saint-Denis, rue des Lombards, boulevard de Sébastopol, rue Rambuteau, rue des Francs Bourgeois, rue du Pas de la Mule, rue du Pasteur Wagner, boulevard Richard Lenoir (côté numéros pairs), place de la Bastille, boulevard Henri IV, quai des Célestins, quai de l’Hôtel-de-Ville, place de l’Hôtel-de-Ville (chaussée latérale ouest), avenue Victoria, place du Châtelet, quai de la Mégisserie, quai du Louvre.

Neutralisation du stationnement du 13 juillet 12 heures au 14 juillet 14 heures (les services de la préfecture de Police vont déplacer tous les véhicules qui ne respectent pas cette interdiction) :



Pour des raisons de sécurité, certaines fermetures temporaires de stations ou d’accès aux réseaux RATP et SNCF vont avoir lieu dans les stations et gares situées à proximité du site : les stations Tuileries, Concorde, Champs-Elysées Clemenceau et Charles de Gaulle Etoile ne seront pas ouvertes le matin, les sorties 1 à 5 de la station Franklin Delano Roosevelt et les sorties 1 et 2 de la station George V sont fermées à partir de 6 heures 30.

