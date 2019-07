Déni de démocratie dans la succession de Patricia Gallerneau, des Vendéens « écœurés » par Patrick Loiseau

« C'est aux Vendéens de choisir leur député (...) Qui a peur du verdict des urnes ? (...) Les arrangements entre amis ne doivent plus avoir cours ! »

En coulisse, le MoDem est en pleine discussion avec La République En Marche pour les investitures en vue des prochaines élections municipales. Une élection législative partielle dans la 2e circonscription partielle au mois d'octobre serait uneà moins de six mois des élections municipales de mars 2020. C'est peut-être ce que cherchent à éviter le Gouvernement et La République En Marche.Raoul Mestre enfonce le clou : Sa requête déposée le 22 juillet 2019 devant le Conseil constitutionnel contestant l'élection et la qualité de député de Patrick Loiseau du fait de la démission de député de Patricia Gallerneau suit son cours et le circuit habituels. Les neuf membres du Conseil constitutionnel rendront leur décision à une date inconnue à ce jour.