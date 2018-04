Deuxième jour de grève pour les éboueurs à Paris : le point sur les revendications

La Ville préfère embaucher des sociétés privées au lieu de recruter des éboueurs et des égoutiers. Et elle supprime des équipes de nettoiement qui ne passent plus l'après-midi dans certains endroits ! Or le privé n’a pas notre expérience du terrain. Le travail est mal fait dans tous les coins que nous connaissons !

Un éboueur anonyme.

Si le gouvernement arrive à casser le statut des cheminots, cela enverra un signal fort à la Ville de Paris pour casser notre statut et nos emplois. L'emprise du privé sur nos emplois est de plus en plus grande avec le recours à des prestations au privé pour des laveuses avec du personnel en intérim ou en CDD, dont des sans-papiers à leur merci sans que la Ville de Paris n'y trouve à redire !

Un éboueur anonyme.

Des éboueurs Parisiens expliquent leurs conditions de travail :Les éboueurs fonctionnaires de la Ville de Paris bénéficient d'un statut à part, avec un nombre de jours de congés supérieurs à celui des autres fonctionnaires de la Ville du fait de la pénibilité de leur métier. Ils craignent, avec la modification rampante de leur statut, de perdre la reconnaissance de la pénibilité de leur métier.Déterminés, les éboueurs en grève se rappellent du précédent mouvementoù environ 400 éboueurs et agents de la propreté de la Ville de Paris avaient fait grève pour être payés à leur juste valeur. Au 2e jour de grève, les grévistes avaient investis les bureaux de la DRH à l'Hôtel de Ville, la Mairie de Paris avait demandé l'intervention des forces de l'ordre, ...Le 4 avril 2018 dans les arrondissements de Paris, au 2e jour de grève, rien de tout cela... pour le moment.