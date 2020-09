Disparition d'un artiste-peintre majeur des cent dernières années : Claude Verlinde

Avant même d'avoir une idée, d'avoir même une conception, de comprendre les choses, il faut s'y intéresser. Et les gens contemporains, précisément, c'est-à-dire les gens de partout, la population, ne s'intéresse pas beaucoup à la culture. Et là est le mal. Et si on s'y intéresse vraiment, on est obligé d'avoir des réponses. Et là, les réponses deviennent très, très, très difficiles.



Alors, j'entends souvent parler de l'art contemporain et des contemporains. Mais je me dis, mais sacré bon Dieu, si je ne suis pas contemporain, qu'est ce que je suis ? Quand je travaille, je ne pense jamais à l'art contemporain, surtout pas ! Ca n'a pas le moindre intérêt.



La peinture n'a pas besoin de ces considérations là, parce que les éléments et la nature même de la peinture n'ont rien à voir avec ce qui est soulevé. La peinture est avant tout quelque chose qui ressemble à une fenêtre qui s'ouvrirait sur le monde, on peut même dire l'univers, si l'on veut. Et ébloui par cette ouverture, on doit en penser quelque chose. Sans avoir la moindre référence à l'art contemporain ou pas contemporain, ou tout ce qu'on voudra d'annexe.



En réalité, c'est ce que l'on voit quand on ouvre les yeux sur le monde. Et on devrait être stupéfait et étonné, émerveillé ou dérouté parce qu'on voit, parce que c'est vraiment… le fantastique est vraiment là ! Et on s'imagine avoir tout dit, ça n'est pas vrai, on n'a pas tout dit, on en est loin. Si on n'oublie pas qu'on est dans un monde actuel, qui n'est qu'un passage, j'espère, complètement matérialiste, alors c'est abandonner cette vision-là pour plonger dans un monde de l'esprit. Tout est là. Si on abandonne le matérialisme, déjà c'est plus une grande porte ouverte vers autre chose.

Extraits d'une interview de Claude Verlinde en 2015 à son atelier d'artiste dans le 12e arrondissement de Paris,

par Vaea Devatine, journaliste à Paris Tribune.



La rédaction présente toutes ses condoléances à la famille de l'artiste et à ses proches.