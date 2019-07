Dos à la mode ou les décolletés vus de dos

Le Musée de la mode Galliera étant fermé pour rénovation, le lieu temporaire est situé au Musée de la sculpture Bourdelle, dans le 15ème arrondissement de Paris.

Alexandre Samson, commissaire du spectacle, explique que l'histoire de la mode attribue la nouvelle vision du décolleté inversé à Rita de Acosta Lydig. Cette personnalité mondaine de la Belle Époque à New York avait un dos si ravissant qu'elle a inventé le décolleté arrière plongeant, jusqu'à la taille de sa tenue de soirée, pour souligner son style extraordinaire.



Le conservateur a choisi de souligner comment la sensualité du décolleté inversé a évolué de la fin du XVIIIe siècle aux deux premières décennies du début du XXIe siècle. Plus d'une centaine de tenues et d'accessoires provenant des riches archives du matériau du Palais Galliera sont exposées, complétées par des photos, des films ou des vidéos. La plupart des tenues sont juxtaposées à des sculptures d'Antoine Bourdelle avec des dos musclés et des profils élancés.



L'exposition commence dans la grande salle des plâtres du maître sculpteur et se poursuit à travers l'atelier du sculpteur du XXe siècle dans l'extension contemporaine du musée de Portzamparc.



La mise en scène de Jean-Julien Simonot place des tenues sur des podiums de différentes hauteurs, respectant les aspects architecturaux du musée et les couleurs prédominantes du blanc, du noir et du gris. Il convient de noter l'absence de vitrines en verre et l'utilisation de miroirs reflétant les vêtements.